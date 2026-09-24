Sammis Reyes respondió a críticas por su relación y su libro: "Me atacan por todos lados"

El influencer Sammis Reyes sacó la voz ante los rumores sobre su relación con Emilia Dides y sobre las recientes críticas que recibió su libro "Elige o elegirán por ti".

A través de sus redes sociales Reyes señaló que "me llegaron miles de críticas, miles de insultos y cientos de amenazas, incluyendo amenazas de muerte gracias a un rumor falso que se divulgó en TV".

"Primero inventaron que estuve involucrado en una investigación de la PDI, luego intentaron cancelar mi libro con una persona que está siendo utilizada como un peón (esta persona nunca fue al evento de lanzamiento de mi libro)", dijo, lanzando sus dardos contra CriticasQLS.

"Ahora inventaron que fui infiel. Me están atacando por todos lados y haciendo lo imposible por manchar mi reputación... ¿Por qué? Saquen sus propias conclusiones", agregó.

Además Reyes cuestionó a los medios de comunicación y se preguntó "¿por qué prefieren que estemos distraídos con morbo y "entretenimiento" vacío? ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar para retener nuestra atención?".