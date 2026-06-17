Tragedia aérea en Brasil: Logran identificar los restos de Oliver Tree

Las autoridades brasileñas confirmaron este martes la muerte del músico estadounidense Oliver Tree como consecuencia de la colisión de dos helicópteros el pasado domingo en Río de Janeiro.

La Policía regional apuntó en un comunicado que el instituto forense había concluido la identificación del cuerpo de Tree, el último que faltaba por reconocer de los seis fallecidos en el incidente.

Asimismo, las autoridades señalaron que la investigación sobre las causas del suceso sigue su curso y que esperan el fallo de la agencia estatal encargada de las pesquisas sobre accidentes aeronáuticos.

Junto al músico, fallecieron el youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, el productor audiovisual argentino Lucas Vignale, así como los brasileños Lucas Brito, Charles Marsillac y Alexandre Souza.

Tras el choque de los aparatos el domingo por la mañana, uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento privado, lo que ocasionó su incendio y la destrucción de unos 20 automóviles eléctricos.

En ese helicóptero viajaban el piloto y cuatro pasajeros, entre ellos, los tres extranjeros.

La segunda aeronave, que solo tenía al piloto como único tripulante, cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

Según el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, los helicópteros realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, una localidad turística en el litoral de Río.