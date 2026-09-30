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Tópicos: Magazine | Streaming

Amparo Noguera estrena cambio de look en su nueva serie "La Señora"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La producción tiene inspiración en algunos hechos de la vida real.

Amparo Noguera estrena cambio de look en su nueva serie
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La plataforma Prime Video anunció el elenco de su nueva serie original chilena "La Señora", una producción que tendrá a una Amparo Noguera con un renovado look.

Según la primera imagen de la serie, la actriz lucirá una rubia cabellera para interpretar a "Catalina Rojas", una arrogante mujer de clase media alta que se convierte en la principal sospechosa del intento de asesinato de varios miembros de su propia familia.

Inspirada en algunos hechos de la vida real, "La Señora" fue definida por Prime Video como una obra de "suspenso judicial que explora la amargura, la venganza y la maldad".

Además de Amparo Noguera, su elenco tendrá a Carmen Gloria Bresky, Daniel Alcaíno, Carolina Paulsen y Nicolás Brown. La dirección y el guión estarán a cargo de las argentinas Constanza Novick y Maria Zanetti. 

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