"Somos prácticamente familia": La banda celebra el último golpe maestro de "Berlín"

¿Por qué nos encantan las bandas criminales tan carismáticas? "Porque somos muy guais", aseguró entre risas la española Michelle Jenner, quien volvió al universo de "La Casa de Papel" como "Keila", la especialista en electrónica y profesional de ciberseguridad del equipo de "Berlín".

La actriz española y su compañero de banda, Joel Sánchez, quien da vida al todoterreno "Bruce", conversaron con Cooperativa sobre la segunda temporada del spin-off en Netflix protagonizado por Pedro Alonso, que se titula "Berlín y la Dama del Armiño", el cual se presenta como la despedida del personaje en este nuevo golpe que tiene como escenario Sevilla.

Pero antes del adiós, sus compañeros de la distintiva banda solo tienen flores para el personaje. "Para empezar, 'Berlín' tiene una personalidad que hipnotiza, es alguien que te apetece ver en cualquier tipo de situaciones, tiene imán", declaró Jenner, con Sánchez complementando rápidamente que el personaje de Alonso posee "un carisma increíble".

La química entre ambos actores los convierte una pareja muy particular, tanto en la pantalla como fuera de ella, celebrando el poder dar vida a un golpe criminal de gran escala entre el calor sevillano "sin vivir las consecuencias del robo, siempre es bueno", dijo Sánchez con sonrisa cómplice.

"Como espectador, estar metido en la piel de unos ladrones viendo cómo van a planear el robo y luego irte de rositas porque estás en tu casa tranquilamente, es un mundo ficticio que tiene mucho power y mucho enganche", destacó el intérprete de "Bruce".

Jenner también enalteció las diferencias "multicolores" que hacen únicos los miembros de la banda de "Berlín", donde "encajamos muy bien en este puzle y nos complementamos muy bien para terminar de ser esta banda que acompaña los primeros pasos de 'Berlín'".

Sánchez, cuyo primer proyecto como actor fue justamente en la primera temporada de este spin-off, hizo ver la encantadora dinámica que existe entre los actores que componen la banda. "Mucho apoyo (…) eso ha engrasado la maquinaria de poder grabar una temporada que, a la hora de grabar con más acción, es más técnica, había más tensión", reconoció, por lo que trabajar en este proyecto "con una energía tan natural, tan humana y tan cercana ayuda a que el producto salga mucho mejor".

"Somos prácticamente familia", intervino Jenner. "Las dos temporadas han sido muchísimos meses de rodaje, muchísimas horas juntos y ha habido una química brutal entre todos, por eso, para mí, son prácticamente familia y, por suerte, se ha generado un ambiente maravilloso. En rodajes tan duros, es algo tan necesario. Nos hemos reído, nos hemos acompañado y nos hemos sostenido mucho".

Una obra de Da Vinci que encarna el espíritu de "Berlín"

No es al azar que "La Dama del Armiño" de Leonardo da Vinci esté al centro de esta segunda temporada, pues, al ser una alegoría del amor y el apego, y también el primer retrato moderno de la historia del arte, representa muy bien el espíritu de lo que es "Berlín" como personaje.

Aunque los actores reconocieron estar sorprendidos por la iconografía que representa aquella obra de Da Vinci, Jenner sí coincidió en "lo que tiene que ver con el apego, el amor, pues 'Berlín' tiene ciertos issues con el amor y con las relaciones, y con el arte y con todo eso. Tiene mucho sentido".

Más importante aún el grabar en locaciones sevillanas, luego de rodar la primera temporada en París, entregando "un escenario magnífico que representa mucho ese espíritu que tiene 'Berlín', esa parte pasional y esos personajes que aparecen en Sevilla", como es el caso de "Candela", interpretada por Inma Cuesta, "que es puro fuego y pasión".

Y no se puede olvidar al Duque de Málaga que encarna José Luis García-Pérez, que es "como ponerle un espejo a 'Berlín' delante y encontrarse con otro personaje tan parecido a él".

"Lucha de egos", agregó Sánchez.

¿El próximo robo en Chile? "Tomamos nota"

Aunque Pedro Alonso se despida de "Berlín", lo cierto es que las historias del universo de "La Casa de Papel" continuarán en Netflix, abriendo las puertas a que la banda pueda volver con más golpes maestros en otros rincones del mundo.

Desde Cooperativa les planteamos la idea de buscar el tesoro que -según crónicas y leyendas- permanece enterrado en la isla de Robinson Crusoe, en el archipiélago de Juan Fernández, siendo un botín asciende a los 40 mil millones de dólares en oro.

"Luego te llamamos y nos das los datos", bromeó Jenner, mientras Sánchez nos advirtió que "ya te está hackeando el móvil", en referencia su personaje de "Keila".

"Tomamos nota", dijo Jenner.

Y el español simuló llamar al jefe de la banda: "Berlín, tenemos acá un nuevo golpe, ¿vale?".

Entrando en terreno de lo que podría dar el futuro de los personajes, Sánchez sí reconoció que le gustaría dar un golpe en Egipto -bromeando que se llamaría "Berlín y la Máscara de Tutankamón"-, porque "el mundo egipcio, esa cultura me lleva mucho la atención. Estaría guai robar algo así, de la época de los faraones".

Con el escenario abierto para la expansión del mundo de "La Casa de Papel" tras la nueva temporada de "Berlín", ambos actores saben que esto solamente se debe gracias a los aficionados que han apoyado cada proyecto de este universo.

"Si esto sigue tirando para adelante", dijo Sánchez, "este universo de 'La Casa de Papel', es gracias también a todo el fandom que hay detrás que lo demanda, lo pide y está in love con cada proyecto que saca este universo".

"Berlín y la dama del armiño", la segunda temporada del spin-off de "La Casa de Papel", se estrena este viernes 15 de mayo en Netflix.