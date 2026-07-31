La comisión encargada del proyecto de construcción del monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera visitó este viernes la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda, para definir su ubicación.

"Esta comisión que se ha creado muy especialmente para recordar a un presidente muy querido, ya empieza a elegir lugar, ya empieza a definir los plazos y esto ya se empieza a hacer realidad", indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), integrante de la instancia, quien estuvo acompañado por Magdalena Piñera, hija del exmandatario, quien la encabeza.

"Esta comisión va a erigir el monumento al expresidente Sebastián Piñera. A mí lo que me gusta es esa preciosa gran bandera que puso para las celebraciones del Bicentenario. Así que estará feliz mirando esa gran bandera", expresó la también vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Presidente Sebastián Piñera.

El grupo encargado de la iniciativa también está integrado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, la senadora Andrea Balladares; el senador Luciano Cruz-Coke; el diputado Luis Pardo; los exministros Alberto Espina y Rodrigo Hinzpeter; y Juan Carlos de la Llera, rector de la Universidad Católica.

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