Equipo de "La Pérgola de las Flores" defiende a Amparo Noguera y arremete contra Undurraga

Tras la pifiadera que vivió el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, en una función de "La Pérgola de las Flores", desde el elenco y el equipo artístico de la obra salieron a desmentir la "encerrona" que acusó el titular de la cartera y descartaron que haya existido una maquinación coordinada por la actriz Amparo Noguera.

Fue el pasado sábado, en el marco del Día del Patrimonio, que se llevó a cabo una presentación especial de la obra en la Sala Ceina, siendo la primera vez que se montaba sin su histórico director, el fallecido Héctor Noguera.

Sin embargo, el evento se vio empañado por los abucheos a Undurraga y a la ministra de Energía, Ximena Rincón, con la audiencia exigiendo que se retiren del lugar. Posteriormente, el titular de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, acusó todo fue orquestado por la actriz Amparo Noguera, que llegó junto a la exministra Carolina Arredondo al hacerla pasar como "una sobrina" y que se modificaron textos y pancartas de la producción teatral para aludir al Gobierno de José Antonio Kast.

Todo esto fue desmentido por la actriz, que calificó de "delirante" las acusaciones, y ahora se sumó el equipo detrás del montaje, señalando que "dichas expresiones (en contra de las autoridades presentes) no fueron organizadas, promovidas ni coordinadas por el elenco, el equipo artístico ni ninguna de las personas involucradas en esta producción".

Mediante un comunicado público, aclararon que las entradas se distribuyeron gratuitamente por la plataforma de una ticketera, por lo que no pudo existir "coordinación previa", y rechazaron "categóricamente cualquier insinuación o acusación que atribuya estos hechos a una supuesta articulación por parte de la actriz Amparo Noguera".

No solo precisaron que ella no forma parte de este montaje, sino que su presencia el día del evento dice relación exclusivamente con el homenaje a su padre, director histórico de la obra, señalando que la acusación de Undurraga "carece de antecedentes que la sustenten".

El montaje "no ha sufrido modificaciones en sus textos"

Respecto a una supuesta alteración de la obra para aludir al Gobierno de Kast, explicaron que el montaje "no ha sufrido modificaciones en sus textos, escenas, utilerías ni en los elementos esenciales de su puesta en escena", siendo la misma versión que se ha presentado desde 2019.

Junto con defender el derecho a expresar opiniones "de manera respetuosa", el equipo puso énfasis en que "el debate público debe sostenerse sobre hechos verificables y no sobre interpretaciones que terminan responsabilizando a personas ajenas a los acontecimientos".