Fernando Solabarrieta y Mara Sedini compartirán la conducción de "Sin Filtros"

"Sin Filtros" tiene dos conductores desde esta semana, ya que la producción definió que la exministra Mara Sedini y el periodista Fernando Solabarrieta compartan la conducción del programa de corte político.

Esto luego del regreso de Solabarrieta tras un errático episodio al que llegó a trabajar en estado de ebriedad, retomando su labor como animador y reconociendo consumo de alcohol. "Ese día no estaba bien. No hay más excusas", dijo.

Sedini, quien reemplazó al comunicador durante su ausencia en el programa, fue la encargada de confirmar que ambos asumirán la conducción del espacio de ahora en adelante, turnándose tanto la animación como la sección de entrevistas "Mano a mano".

"La dirección del programa ha tomado una determinación con lo que va a ocurrir de ahora en adelante con el programa y es por eso que, a partir de hoy, quiero darle la bienvenida a mi coconductor Fernando Solabarrieta, con quien compartiremos algunos días la conducción de este programa", anunció, explicando que "algunos días voy a estar yo, otros días va a estar él".

La exministra sostuvo que "la dirección del programa ha decidido darle una oportunidad porque se la ha jugado por 'Sin Filtros' y lo queremos mucho. Esta va a ser una tremenda dupla".