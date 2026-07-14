Julio Milostich y Nel Mauri se suman a "Fiebre de Canto" en Chilevisión

El programa "Fiebre de Canto", que se estrenará próximamente en Chilevisión, confirmó dos nuevos nombres para su elenco.

Por un lado se encuentra el multifacético actor Julio Milostich, quien volverá a un programa de concursos tras su paso por "MasterChef Chile" en 2021.

También el canal anunció a Nel Mauri -antes conocido como Nelson Mauri-, que debutará en la televisión con su nueva identidad. "Aunque lo suyo son las coreografías, en el nuevo programa intentará sorprender al público y al jurado en el rol de cantante", destacó Chilevisión, recordando su trayectoria en "Rojo".

Estos dos personajes se suman a los ya confirmados Eva Gómez, Fernando Larraín, Matías Oviedo y Etienne Bobenrieth.