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Tópicos: Magazine | Televisión

Julio Milostich y Nel Mauri se suman a "Fiebre de Canto" en Chilevisión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El nuevo programa ya suma seis famosos confirmados.

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El programa "Fiebre de Canto", que se estrenará próximamente en Chilevisión, confirmó dos nuevos nombres para su elenco.

Por un lado se encuentra el multifacético actor Julio Milostich, quien volverá a un programa de concursos tras su paso por "MasterChef Chile" en 2021.

También el canal anunció a Nel Mauri -antes conocido como Nelson Mauri-, que debutará en la televisión con su nueva identidad. "Aunque lo suyo son las coreografías, en el nuevo programa intentará sorprender al público y al jurado en el rol de cantante", destacó Chilevisión, recordando su trayectoria en "Rojo".

Estos dos personajes se suman a los ya confirmados Eva Gómez, Fernando Larraín, Matías Oviedo y Etienne Bobenrieth.

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