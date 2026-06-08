¿Volverá la inspectora Murillo de "La Casa de Papel"? Esto nos dijo Itziar Ituño

Tras el anuncio de Netflix de que el universo de "La Casa de Papel" continuará con nuevas historias, era inevitable preguntarse si volveremos a ver a "Raquel 'Lisboa' Murillo" en la expansión de la serie española más exitosa de la historia.

Cooperativa conversó con su intérprete, la actriz vasca Itziar Ituño, durante su paso por Chile para grabar la nueva serie original "Patagonia", oportunidad en la que reconoció haberse enterado de los nuevos proyectos de "La Casa de Papel" mientras rodaba en suelo chileno.

"Parece que sí (viene la expansión). Me he enterado de esto estando ahí en Hornopirén, un poco desconectada de todo, del mundo, y me ha llegado la onda y, entonces, ahí estamos conversando", admitió Ituño al ser consultada sobre su regreso a la exitosa franquicia.

La actriz detrás de "Raquel Murillo", posteriormente conocida con el apodo de "Lisboa", explicó que no puede dar completa seguridad de su retorno, pues "no siempre es fácil. Yo quisiera 100 por 100, pero la cosa va a ser que no coincida con proyectos que se vienen, que tienes apalabrados, que vamos a ver las fechas".

"Habría que encajarlo y todavía estamos ahí, pero puede ser que sí", sinceró Ituño sobre el retorno a "La Casa de Papel", que ya anticipó la participación de Álvaro Morte, "El Profesor".

En su primer proyecto grabado en Chile, Ituño da vida a "Alicia", quien viaja desde País Vasco hasta la Patagonia chilena tras la desaparición de su hijo "Noah". A medida que avanza la búsqueda, comienzan a aparecer secretos familiares, conflictos humanos y peligros ligados a las redes de tala ilegal en la zona.

"Patagonia: Lo que esconde el paraíso" se estrenará durante 2027 en TVN y Movistar+, siendo realizada en colaboración entre Wood Producciones, de Chile, y Atlantika Films, de España, con apoyo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).