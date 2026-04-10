Patricio Dussaillant fue designado como nuevo presidente de TVN

El Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) anunció este viernes que el Presidente José Antonio Kast designó al abogado y director de Ideas Republicanas —el "think tank" del Partido Republicano—, Patricio Dussaillant, como el nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN).

El nombramiento se produce en un momento clave para la señal estatal, que enfrenta una crisis estructural desde hace más de dos décadas, marcada por pérdidas millonarias acumuladas y dependencia de la publicidad.

Dussaillant es licenciado en Derecho por la Universidad Católica. Además, cuenta con un doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, España, y completó el Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) en la ESE Business School de la Universidad de los Andes.

"Durante su trayectoria profesional, se ha desempeñado en diversas cátedras de comunicación estratégica, análisis de entorno, comunicación política y opinión pública, para estudiantes de pregrado y posgrado en la Universidad Católica", destacó la Segegob en un comunicado.

La cartera ministerial explicó que, tras este nombramiento, el nuevo presidente de TVN "asumirá los diversos desafíos que enfrenta actualmente la señal pública y su rol como uno de los principales medios de comunicación de alcance nacional e internacional de nuestro país".

Dussaillant asumirá sus funciones de manera oficial a partir de mañana, sábado, en reemplazo de Jaime Gazmuri, quien se desempeñaba como presidente del directorio del canal estatal desde septiembre de 2025.