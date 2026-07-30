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Tópicos: Magazine | Televisión

Una exMiss Universo Chile y un periodista deportivo son los nuevos confirmados para "Fiebre de Canto"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Daniela Nicolás y Juan Vera se sumaron a la competencia del programa de CHV.

Una exMiss Universo Chile y un periodista deportivo son los nuevos confirmados para
 CHV

El nuevo estelar ya lleva 13 confirmados.

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El programa "Fiebre de Canto" de Chilevisión sigue sumando participantes, incorporando en esta oportunidad a una exMiss Universo Chile y a un periodista deportivo.

Se trata de Daniela Nicolás, actriz, periodista y conductora de televisión oriunda de Copiapó que fue elegida Miss Universo Chile en 2020. Tras su mediático quiebre con el doctor Cristián Arriagada -viudo de Javiera Suárez- y lanzar su primer libro "El Arte de Seguir", llega a la competencia para desarrollar una veta, hasta ahora, desconocida.

El otro nombre que se suma al programa es Juan Vera, integrante del equipo de Chilevisión Deportes y que tuvo una destacada participación en la cobertura del Mundial 2026.

De esta manera, el nuevo estelar ya lleva 13 confirmados, donde destacan Eva Gómez, Julio Milostich Nel Mauri, Etienne Bobenrieth y otras figuras de la televisión y el espectáculo.

Con Diana Bolocco en la conducción, el espacio que sucederá a "Fiebre de Baile" tendrá a Verónica Villarroel, Emilia Dides, Luis Jara y Vasco Moulian en el jurado.

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