"Kirby" celebra sus 35 años con nueva aventura 3D
Publicado: | Fuente: Nintendo of America
La última transmisión Direct de Nintendo sorprendió con el anuncio del título que celebrará los 35 años de "Kirby", el querido héroe rosa reconocido por su apetito.
"Kirby and the World Beyond" será la nueva aventura en 3D del redondo protagonista, prometiendo un mundo para explorar libremente y donde su habilidad de copia será clave, además de presentar una nueva espada con la que, literalmente, romperá el mundo.
Se lanzará durante el primer semestre de 2027 en la consola Nintendo Switch 2.