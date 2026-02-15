Maximiliano Romero le dio un agónico triunfo a Colo Colo frente a La Calera en el Monumental
Maximiliano Romero le dio un agónico triunfo a Colo Colo por 1-0 frente a La Calera al anotar el único tanto del encuentro en el Estadio Monumental en el marco de la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.
