Maximiliano Romero le dio un agónico triunfo a Colo Colo frente a La Calera en el Monumental

Maximiliano Romero le dio un agónico triunfo a Colo Colo por 1-0 frente a La Calera al anotar el único tanto del encuentro en el Estadio Monumental en el marco de la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.

