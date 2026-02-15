A Ñublense le bastó el gol de Ignacio Tapia para derrotar a Audax Italiano
Ignacio Tapia lideró el primer tirunfo de Ñublense en la Liga de Primera al anotar el único tanto del encuentro ante Audax Italiano en el Estadio "Nelson Oyarzún" en Chillán, en el marco de la tercera fecha del torneo nacional.
