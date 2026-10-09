Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes a Panamá, provocando la evacuación preventiva de rascacielos en la capital, fallas generalizadas en las telecomunicaciones y revisiones de emergencia en las redes centralizadas de gas.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día en Cooperativa, el chileno Jorge Urbano Gatica, radicado en el país centroamericano desde 2011, afirmó haber enfrentado la emergencia con relativa serenidad, pese a que lo tomó por sorpresa.

"En comparación con otras personas que presencié aquí, uno lo toma con más calma, trata de manejar las cosas con tranquilidad y calmar al resto... Gente que no está acostumbrada -como uno- a estos temblores, (no sabe que) hay que manejarlos con precaución para que no haya caos", reflexionó.

De todas formas, admitió que fue "una experiencia nueva" de su vida en Panamá: "En los años que he vivido acá no habíamos sentido un temblor tan fuerte. Si bien yo vivo en Ciudad de Panamá, que queda como a unas cuatro o cinco horas (de distancia) del epicentro, sí se sintió bastante fuerte".

"Nadie acá estaba preparado psicológicamente para algo de este estilo", puntualizó el compatriota, que afirmó haber visto registros de carreteras agrietadas y estructuras colapsadas en zonas más próximas al epicentro.

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