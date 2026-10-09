El locutor Ariel Borbua, de radio TropiQ de Panamá, detalló en Cooperativa los daños preliminares que dejó el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió esta tarde el suroeste del país centroamericano.

"Hacia el interior de la República ha habido afectaciones, en una ciudad que se llama Penonomé. Allí hubo la caída de un hotel llamado Dos Continentes, y en el área de Tonosí, donde fue el epicentro, también ha habido mucha afectación, hay casas que han colapsado", informó.

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