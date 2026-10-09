El chileno Guillermo Sepúlveda estaba aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7,7 de este viernes, y relató a Cooperativa cómo vivió ese momento y cómo su vuelo, inesperadamente, tuvo que retornar a Cartagena de Indias (Colombia).

En conversación con Lo Que Queda del Día, el hombre detalló que el avión "empezó a descender, estábamos en la última etapa (del aterrizaje), cuando -de repente- hizo un movimiento extraño y el piloto dijo que había ocurrido un temblor en la Ciudad de Panamá, y que íbamos a dar la vuelta. Luego confirmó que íbamos de regreso a Cartagena, porque el aeropuerto estaba cerrado y lo habían evacuado".

"Fue extraño, el movimiento no fue de tal manera que asustara a la gente, sino (que se sintió como) una reacción medio rara del avión", describió sobre esta experiencia.

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