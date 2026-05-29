Yakarta y otras ciudades indonesias lucen amplias decoraciones en el marco del festival de luces "El Resplandor de la Paz", con motivo del Día de Vesak, que se conmemora el 31 de mayo.

Las instalaciones, muchas de ellas personalizando a Buda, son la celebración local de la fecha del "nacimiento, la iluminación y el fallecimiento de Gautama Buddha (Siddhartha Gautama)".

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