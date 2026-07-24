El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que firmó la vuelta rápida del día, y su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que marcó el segundo tiempo, dominaron este viernes la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el Hungaroring.

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