La segunda camiseta del Barça para la campaña 2026-2027, desvelada este viernes, es un homenaje en negro y púrpura a la leyenda de la NBA Kobe Bryant y una colaboración entre Nike y la marca de la fallecida estrella estadounidense. La segunda camiseta se inspira en el universo estético del escolta y combina el negro como base principal con un degradado progresivo hacia el púrpura en la parte inferior de la camiseta, un color estrechamente vinculado a la trayectoria deportiva de Kobe Bryant.

Entre los detalles más destacados se muestra un estampado inspirado en la textura de la piel de serpiente, un escudo de FC Barcelona con acabado iridiscente, el logotipo de Kobe en el pecho y una cita de Bryant oculta en el interior del cuello: "Leave the game better than you found it" (Deja el juego mejor de como lo encontraste).

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