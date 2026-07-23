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O'Higgins batalló ante Boca en su estrecha derrota de visita en La Bombonera

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O'Higgins luchó y tuvo un gran inicio de partido en La Bombonera ante Boca Juniors por la ida de los play-offs de Copa Sudamericana, pero un despiste antes del descanso le permitió a Miguel Merentiel darle la ventaja de 1-0 a los trasandinos.

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