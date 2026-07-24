Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago12.4°
Humedad89%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Colo Colo extendió su invicto de local tras derribar por primera vez a Limache

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Colo Colo mantuvo su racha invicta como anfitrión y la estiró a siete partidos consecutivos tras vencer por 3-1 a Deportes Limache en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera. Con esto, los "albos" también tuvieron su primer festejo ante los "tomateros" tras seis encuentros disputados.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados