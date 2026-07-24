Colo Colo mantuvo su racha invicta como anfitrión y la estiró a siete partidos consecutivos tras vencer por 3-1 a Deportes Limache en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera. Con esto, los "albos" también tuvieron su primer festejo ante los "tomateros" tras seis encuentros disputados.

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