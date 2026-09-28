Un tribunal de Tailandia condenó este lunes a 15 días de prisión a un hombre que condujo una moto acuática por calles inundadas de Bangkok, tras varios días de intensas lluvias en la capital. La pena quedó suspendida durante un año, por lo que no ingresará a la cárcel si no vuelve a cometer la misma infracción en ese período.

El conductor también deberá pagar una multa de 5.000 bat (unos 150 dólares), permanecer bajo libertad vigilada durante un año, presentarse tres veces ante las autoridades y cumplir 12 horas de servicio comunitario. La moto acuática fue confiscada.

Según informó la Policía del sector de Makkasan, el hombre fue acusado de causar molestias públicas y obstruir el tránsito sin autorización. En un video difundido ampliamente por redes sociales se le ve acelerar y realizar giros en un tramo inundado de la avenida Phetchaburi. Las maniobras generaron olas que alcanzaron viviendas cercanas.

Las precipitaciones que afectan desde el jueves a Bangkok y otras zonas de Tailandia han dejado ocho personas fallecidas y 1,8 millones de damnificados, de acuerdo con el reporte recogido por EFE. Casi una treintena de provincias han sufrido los efectos de los aguaceros, mientras sectores de la capital permanecen anegados o aislados por el nivel del agua.

Bangkok es especialmente vulnerable a las inundaciones por su ubicación en el delta del río Chao Phraya y su baja elevación sobre el nivel del mar. El país ya sufrió graves inundaciones en otras temporadas de lluvias, como las que afectaron al sur de Tailandia en 2025.

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