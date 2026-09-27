Taobao, el portal "hermano" en China de AliExpress, realizó la segunda edición de la exposición "Feo, pero mío", con más de 500 productos creativos, pero extraños a la venta dentro de la plataforma.

La empresa lanzó en 2020 los "Premios Feo" para celebrar aquellos productos extraños y raros, y desde entonces sus ventas en esa plataforma han superado los 230 millones de yuanes (alrededor de 33 mil millones de pesos chilenos). De ello se desprendió esta exposición, cuyo éxito el año pasado, tras hacerse viral, motivó a duplicar su tamaño.

A lo largo de siete secciones repartidas en dos plantas, los visitantes se deleitan con multitud de peluches, accesorios, decoraciones y hasta prendas que combinan irreverencia con extravagancia. Algunos, además, son verdaderamente funcionales. A través de un código QR, se puede acceder a una tienda virtual donde comprarlos todos.

Un tren lleno de peluches insólitos se convierte en una alegoría de la vida diaria de millones de personas: los hay que no paran de trabajar, otros que fluyen por la vida con más tranquilidad, e incluso los que no se dignan a cumplir con las normas de convivencia.

Wu Yue, representante de Taobao, aseguró que el público de estos productos es mayoritariamente joven: "Se ha convertido en una especie de 'divisa social' entre los jóvenes. Son productos que dan mucho que hablar".

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