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Taiwán denuncia nueva incursión militar china en la isla

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El gobierno de Taiwán informó de una nueva incursión de 22 aeronaves militares y drones chinos en áreas próximas a la isla, de los cuales 11 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán, en una operación coordinada con buques de guerra.

En las fotos dadas a conocer, se aprecia la cola de un caza de combate, posiblemente un Shenyang J-11 o J-15, en una versión naval.

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