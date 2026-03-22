Bolivia vive jornada de elecciones de gobernadores y alcaldes
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Los comicios regionales en Bolivia para elegir a nueve gobernadores y 335 alcaldes comenzaron este domingo con la apertura de los recintos electorales a las 08:00 hora local (09:00 hora chilena), jornada a la que están convocados para sufragar más de 7,4 millones de ciudadanos.
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