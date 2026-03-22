Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago14.7°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Bolivia vive jornada de elecciones de gobernadores y alcaldes

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Los comicios regionales en Bolivia para elegir a nueve gobernadores y 335 alcaldes comenzaron este domingo con la apertura de los recintos electorales a las 08:00 hora local (09:00 hora chilena), jornada a la que están convocados para sufragar más de 7,4 millones de ciudadanos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados