La formación de Coquimbo Unido para el desafío ante Platense en la Copa Libertadores
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La formación de Coquimbo Unido para el desafío ante Platense en la Copa Libertadores
Esta es la formación de Coquimbo Unido para el enfrentamiento contra Platense, programado para este miércoles a las 18:00 horas (22:00 GMT) en Argentina, en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.
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