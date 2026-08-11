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La formación de Coquimbo Unido para el desafío ante Platense en la Copa Libertadores

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Esta es la formación de Coquimbo Unido para el enfrentamiento contra Platense, programado para este miércoles a las 18:00 horas (22:00 GMT) en Argentina, en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

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