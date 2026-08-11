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Zampedri fue el héroe de la UC en el empate ante Estudiantes en La Plata

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Fernando Zampedri volvió a ser figura en Universidad Católica tras permitir el 1-1 como forasteros ante Estudiantes de La Plata. El goleador de los "Cruzados" anotó sobre el final en los octavos de ida, pero una tarjeta amarilla lo suspendió para el compromiso de vuelta en el Claro Arena este próximo 18 de agosto.

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