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Autoridades desalojaron campamento Aconcagua en Colina

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La Municipalidad de Colina, la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros participaron este martes en el desalojo del campamento Aconcagua, instalado en terrenos de propiedad del Serviu.

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