Autoridades desalojaron campamento Aconcagua en Colina
Publicado:
Fotos Destacadas
Autoridades desalojaron campamento Aconcagua en Colina
La primeras luces del día revelan la magnitud de la devastación del terremoto en Cali
Gobierno de Santiago entregó costoso nuevo carro a Bomberos
Fotos Recientes
Zampedri fue el héroe de la UC en el empate ante Estudiantes en La Plata
Gobierno de Santiago entregó costoso nuevo carro a Bomberos
La formación de Coquimbo Unido para el desafío ante Platense en la Copa Libertadores
La Municipalidad de Colina, la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros participaron este martes en el desalojo del campamento Aconcagua, instalado en terrenos de propiedad del Serviu.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados