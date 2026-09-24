Cerimedo declaró en Bolivia por presunto enriquecimiento ilícito y negó nexos estatales

El consultor político argentino Fernando Cerimedo ofreció este jueves la ampliación de su declaración en un caso por presunto enriquecimiento ilícito, por el que cumple detención preventiva en una cárcel del altiplano boliviano.

El fiscal Miguel Cardozo dijo a los medios que Cerimedo respondió a "más de 300 preguntas" del Ministerio Público durante seis horas sobre el dinero hallado en sus viviendas durante distintos allanamientos y la relación que tuvo con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Cardozo afirmó que el testimonio de Cerimedo "va a ser corroborado" durante la investigación.

Defensa asegura que los fondos provienen del exterior

Por su parte, el abogado Ernesto Giraldes, defensor de Cerimedo, indicó que se demostrará la "licitud" del dinero que su defendido tenía en Bolivia y que, según aseguró, proviene de las empresas que posee en el exterior.

Giraldes también negó que su defendido haya trabajado como asesor del presidente y señaló que únicamente tenía un vínculo de "amistad" con Paz, lo que le permitió tener cercanía con el mandatario.

Añadió que su asesoría se limitó a apoyarlo durante la campaña electoral de 2025.

Cerimedo está detenido en Bolivia desde el 18 de agosto por una investigación por un presunto intento de feminicidio contra su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller, acusado por supuestamente contratar sicarios para matarla.

Cerimedo también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, un caso por el que recibió su segunda detención preventiva y fue trasladado el pasado 8 de septiembre del penal de Palmasola, en la oriental ciudad de Santa Cruz, a la cárcel de Chonchocoro, en La Paz.

Al respecto, Cerimedo afirmó entonces que el caso "no tiene pies ni cabeza", ya que se basa en algunas publicaciones en redes sociales de su expareja, y negó haber recibido dinero del Estado boliviano.

Causas judiciales acumuladas y el trasfondo político

Cerimedo también está procesado por un caso de presunta violencia de género contra su expareja por hechos que habrían ocurrido en julio.

Estos casos pusieron bajo la lupa la relación de Cerimedo con el presidente Paz, puesto que sus detractores, como el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente Edmand Lara, aseguran que fue su asesor personal.

En numerosas publicaciones en sus redes sociales, Beller mostró supuestas capturas de pantalla que demostrarían que el vínculo de Cerimedo con Paz no terminó en los primeros meses de la gestión del mandatario.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país. También fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.