Bolsonaro multado con casi 189.000 dólares por declaraciones racistas durante su mandato

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este martes por daños morales colectivos al pago de un millón de reales (aproximadamente 189.000 dólares) de multa por proferir declaraciones racistas durante su mandato.

De acuerdo con el fallo unánime del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, Bolsonaro deberá además realizar una retractación pública "dirigida a la población negra" a través de medios de comunicación de alcance nacional y en sus redes sociales.

El monto abonado por el expresidente será destinado a las arcas públicas, ya que el tribunal considera que el daño fue causado a la sociedad.

El pedido de la Fiscalía era de 5 millones de reales (cerca de 943.000 dólares). Sin embargo, el juez relator del caso se inclinó por un monto menor.

Tanto el Ministerio Público como el expresidente aún pueden apelar la sentencia.

Los comentarios que derivaron en esta condena fueron realizados entre mayo y julio de 2021, frente a simpatizantes en la valla situada frente al Palacio de la Alvorada, residencia oficial del jefe de Estado.

En uno de esos encuentros, Bolsonaro comparó el cabello de una persona negra con un "criadero de cucarachas".

El líder de la ultraderecha enfrenta una condena a 27 años y tres meses de prisión por liderar un complot golpista para intentar impedir la investidura del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro se encuentra actualmente en prisión domiciliaria en el marco de otro proceso judicial, con uso de tobillera electrónica y la prohibición total de acceso a sus redes sociales o a efectuar cualquier tipo de declaración pública, incluso a través de terceros.