Miles de seguidores de Lula salen a las calles de São Paulo para impulsar su candidatura
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Miles de seguidores del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestaron este domingo en São Paulo para tratar de impulsar la remontada ante el ultraderechista Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 25 de octubre.
La denominada "Marcha por la democracia" reunió a miles de personas vestidas de rojo, el color del Partido de los Trabajadores, que llenaron la emblemática Avenida Paulista entre cánticos y consignas como "Olé, olé, olé, olá, Lula, Lulaaa" y "Fascistas, fascistas, no pasarán".
Este fue el mitin más multitudinario de la campaña desde que el líder progresista quedó segundo en la primera vuelta de los comicios celebrada el domingo pasado, un resultado que ninguna encuesta pronosticaba y que el propio candidato tachó de "inesperado".
Durante su intervención, el mandatario llamó a movilizar a los más de 30 millones de brasileños que no participaron en la primera vuelta. "Tenemos una responsabilidad muy grande; no podemos permitir que los ladrones vuelvan a gobernar este país", afirmó.