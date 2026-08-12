La falta de conexión a internet y los problemas en las telecomunicaciones mantienen incomunicadas a distintas zonas de Colombia, lo que dificulta establecer la magnitud de los daños provocados por el terremoto y consolidar las cifras de víctimas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la periodista colombiana Nicole Bravo manifestó especial preocupación por el departamento del Chocó, donde se ubicó el epicentro del sismo.

"Hay lugares en los que no hay señal, no hay internet. En Chocó, el 85% de la gente del departamento no tiene internet. No sabemos qué está pasando", advirtió desde Cali.

La comunicadora explicó que la falta de información también impide determinar con precisión cuántas personas permanecen desaparecidas o podrían encontrarse entre los escombros. Según relató, algunos casos solo han podido ser reportados gracias a familiares que viven fuera de las zonas afectadas.

A esta dificultad se suman las diferencias entre los balances entregados por las autoridades. "Ha sido una locura el tema de las cifras", afirmó Bravo, al señalar que los registros de estructuras colapsadas y personas fallecidas han variado durante las últimas horas.

Mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes, cientos de habitantes colaboran en el retiro de escombros, aunque los equipos especializados han solicitado a los voluntarios permitir que los rescatistas capacitados encabecen las labores.

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