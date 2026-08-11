Gonzalo Duque Escobar, ingeniero civil y académico de la Universidad Nacional de Colombia, advirtió en Cooperativa que las importantes consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a su país se deben a que "las ciudades están creciendo de forma irresponsable".

"Hay gente que cree que está temblando más, pero no es así: simplemente las ciudades están creciendo de forma irresponsable, y no es que tengamos más sismos, sino que desastres mucho más grandes, con un mayor nivel de perjuicios e impacto sobre la sociedad, la economía y el medioambiente", remarcó en Lo que Queda del Día.

El experto relevó que "las ciudades crecen en altura, y sin tener en consideración las recomendaciones de la sismoresistencia. Entonces, los colapsos de edificios de varios pisos traen más víctimas que los daños generalizados en una urbanización de casas de un piso".

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