El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y dejó al menos 169 muertos, más de 900 heridos y daños en 200 municipios, abrió una controversia sobre la resistencia de las edificaciones del país.

A pesar de que el movimiento telúrico duró hasta dos minutos y afectó desde el Pacífico hasta Bogotá, las imágenes de casas destruidas, facultades universitarias colapsadas y la catedral de Manizales gravemente dañada han puesto en el centro de la discusión pública la calidad y fiscalización de las construcciones frente a eventos de gran escala.

La destrucción de infraestructura habitacional e institucional tomó por sorpresa a la ciudadanía, considerando que Colombia cuenta con normas de construcción sísmicamente resistentes actualizadas desde el 2010. La vulnerabilidad evidenciada en múltiples ciudades reabrió el debate sobre si los códigos técnicos se están aplicando de forma rigurosa en la práctica o si existen fallas estructurales previas.

Escucha el informe del periodista colombiano Maicol Buitrago.

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