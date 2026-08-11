El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, conversó con Cooperativa sobre las medidas preventivas que se han tomado en la zona para recibir el sistema frontal que se espera para esta semana, donde se prevé la caída de hasta 40 milímetros de lluvia para este miércoles, luego de las lluvias que afectaron a la Provincia de Huasco.

Vargas destacó las obras que se concretaron luego del aluvión de 2015, que dejó a 30 personas fallecidas en la región: "Una de las primeras medidas que tomamos fue estudiar las cuencas. Se hicieron estudios que tuvieron un componente de participación bien importante y logramos definir grandes obras a ejecutar en la quebrada de Paipote, en el Río Copiapó, en el Río Salado. Muchas de esas obras se han hecho".

Sin embargo, reparó en que el Río Copiapó no ha sido intervenido "porque lamentablemente nos hemos demorado demasiado con la aprobación de los estudios ambientales. Como son grandes obras las que se tienen que materializar, estos estudios requieren ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental y, de verdad, ha sido excesivamente lenta, más de tres años, y eso ha retrasado el inicio de las obras en el río".

"Parte de los aprendizajes que tenemos que adquirir (de los últimos sistemas frontales), es ser mucho más eficientes en los procesos administrativos y ejecutar las obras (…) Esta región que es muy vulnerable al cambio climático claramente requiere intervenciones con sentido de urgencia y esa es la tarea que deja el sistema que ocurrió hace dos semanas, todavía estamos trabajando en ello, y ahora estas nuevas precipitaciones y probablemente van a venir otras”, enfatizó.

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