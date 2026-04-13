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Protestas campesinas en Colombia bloquean acceso a aeropuerto de Bucaramanga

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Las protestas campesinas en Colombia se desarrollan en el departamento de Santander, una zona de conexión entre áreas rurales y la ciudad de Bucaramanga. Las movilizaciones se extienden por varios días y han generado bloqueos en una vía cercana al aeropuerto de la capital regional, lo que ha afectado el tránsito hacia y desde la terminal aérea.

Las manifestaciones tienen su origen en el rechazo al aumento de los avalúos catastrales de predios rurales y urbanos, lo que provocó un alza significativa en los impuestos y otras obligaciones asociadas a la propiedad de la tierra.

Los manifestantes aseguran que el nuevo sistema de valorización ha impactado directamente en su economía, mientras esperan respuestas del Gobierno para la apertura de una mesa de diálogo.

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