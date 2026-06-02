Petro insistió en tener pruebas de un posible fraude en las presidenciales colombianas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, insistió este martes en que tiene pruebas de un posible fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, y denunció que el software utilizado en el conteo preliminar incorporó 885.409 personas más que las registradas oficialmente en el censo electoral.

"Presento las bases comprobadas del posible fraude que puedo entregar a autoridad competente", expresó el mandatario en un extenso mensaje publicado en X.

Petro aseguró que aunque la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, tiene un censo de 41.421.973 electores dentro y fuera de Colombia, y "cinco días antes de las elecciones" fue modificado para subirlo a 42.307.373.

"La modificación consistió en modificar (sic) el censo electoral y el número de puestos y mesas (...) La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal", agregó al señalar que las supuestas alteraciones se hicieron dos veces en la tarde del pasado 26 de mayo.

El domingo, tras conocer el resultado de las elecciones en las que el ultraderechista Abelardo de la Espriella fue el más votado, con 10,3 millones de votos (43,74%) y el candidato de su partido, el izquierdista Iván Cepeda, quedó en segundo lugar con 9,6 millones de sufragios (40,90%), Petro dijo que no aceptaba esas cifras.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", dijo el mandatario esa noche y agregó que solo reconocería los resultados definitivos del escrutinio realizado por los jueces de la República.

El escrutinio llegó al 99,98 % y coincidió con el conteo del domingo

El escrutinio de los votos depositados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está prácticamente finalizado, con un 99,98% del total, y coincide con los resultados del conteo preliminar, que fue rechazado por el presidente Gustavo Petro, informó este martes la Registraduría Nacional.

"Los datos del preconteo divulgados por la Registraduría Nacional registran un nivel de coincidencia del 99,94% frente al escrutinio adelantado por los jueces de la República", indicó -en un comunicado- la Registraduría, entidad que organiza las elecciones.

Según la Registraduría, "a la fecha restan por escrutar solo 33 mesas de las más de 122.000 instaladas para estos comicios, debido a condiciones climáticas que han impedido el traslado del material electoral a algunas cabeceras municipales".

"La entidad destaca que el preconteo divulgado el pasado domingo tuvo un acierto del 99,94% respecto del escrutinio antes mencionado, lo que evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso", insistió la la Registraduría en el comunicado.