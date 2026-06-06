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Tópicos: Mundo | Cuba

Colombia envió más de cien toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE
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El Gobierno de Colombia envió a Cuba un barco con unas 100 toneladas de ayuda humanitaria para mitigar los efectos tras el paso del huracán Melissa y las carencias provocadas por la crisis energética y económica, reforzada por las medidas de bloqueo de Estados Unidos.

Según informó la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia), el buque ARC Caribe de la Armada Nacional partió el viernes desde el puerto colombiano de Cartagena de Indias con un cargamento de suministros básicos que incluye alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, artículos para el hogar y paneles solares.

"Este envío representa una nueva muestra del compromiso de Colombia con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria entre países hermanos, fortaleciendo los lazos de solidaridad regional y contribuyendo a la atención de comunidades que continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad", señaló un comunicado de APC Colombia citado por medios estatales cubanos.

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