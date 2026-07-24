En Ecuador también subieron denuncias de violencia machista cuando jugó la selección

Tal como pasó en España con la final del Mundial 2026, y se ha documentado antes en otras latitudes, en Ecuador el fútbol también aparece como un detonador de violencia al interior de las familias, revelaron datos del servicio de emergencias local.

Las alertas recibidas en el sistema ECU 911 por casos de violencia intrafamiliar crecieron en promedio 34% los días en los que jugó la selección local jugó en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con respecto a las mismas fechas del año anterior.

Por ejemplo, durante el partido entre Ecuador y Curazao, que finalizó 0-0, el número de emergencias registradas por violencia intrafamiliar, que comprende agresiones contra menores de edad y violencia física, psicológica y sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, aumentó 64%.

En el caso del partido contra Costa de Marfil, donde "la Tri" empató 1-1, estas llamadas a la central de emergencias ECU 911 se incrementaron 40%.

Por su parte, cuando la selección ecuatoriana jugó contra Alemania, con un histórico triunfo por 2-1, las alertas y llamadas por estos casos de violencia se elevaron 29% y, cuando lo hicieron contra México, con derrota por 2-0, fue 2%.

En general, durante junio de este año, cuando se jugaron parte de los partidos de la Copa del Mundo y todos los de Ecuador, el ECU 911 coordinó la atención de 6.523 emergencias relacionadas con este tipo de violencia, 9,5% más que en el mismo mes de 2025.

"Cuando hay eventos deportivos de gran magnitud, la violencia tiende a subir", dijo a EFE la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Miriam Bandes, una situación que evidencia una realidad que también ocurre en otros países, en los que se han llevado a cabo investigaciones para evaluar el fenómeno.