En búsqueda de fortalecer la seguridad ciudadana y la prevención del crimen organizado, Carabineros presentó a "Luksic", un ejemplar canino que se integra a las filas del Departamento de Criminalística (Labocar) como el primer perro detector de armas y municiones.

Este pastor belga malinois, con un año y siete meses de edad, fue entrenado para identificar armamento, municiones y residuos de disparo, convirtiéndose en un aliado para brindar seguridad y protección al país.

La formalización de su incorporación se llevó a cabo en las dependencias del Labocar, donde se realizó la investidura del can.

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