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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump amenaza con nuevos aranceles a la Unión Europea por multimillonaria multa a Google

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Anunció una investigación bajo la Sección 301 (misma herramienta con que aumentó los gravámenes a Chile), que podría derivar en medidas comerciales contra el bloque europeo.

Exigió que la sanción comunitaria, que asciende a 890 millones de euros, "sea revocada por completo".

Trump amenaza con nuevos aranceles a la Unión Europea por multimillonaria multa a Google
 EFE

“La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y altamente antiética”, advirtió el presidente estadounidense.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer nuevos aranceles a la Unión Europea (UE) tras la nueva multa que Bruselas anunció contra Google por infringir la Ley de Mercados Digitales del bloque comunitario.

"La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y altamente antiética, sobre la que les he advertido repetidamente", escribió el mandatario en su red Truth Social.

El líder estadounidense anunció que su Gobierno abrirá una investigación al amparo de la llamada Sección 301, la misma en que se basó el anuncio de aranceles a Chile del jueves, pero esta vez en cuanto a "la práctica de 'robar' a las empresas estadounidenses y, por ende, al contribuyente estadounidense" que, según el republicano, lleva a cabo Bruselas.

"Las sanciones serán revocadas por completo y, previsiblemente, se les impondrá un arancel sustancial lo antes posible", agregó.

Una investigación bajo la Sección 301 es un procedimiento mediante el cual la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) evalúa si otro país aplica prácticas discriminatorias o desleales que perjudican al comercio estadounidense y que puede desembocar en la imposición de aranceles u otras medidas restrictivas.

La investigación responde al anuncio del jueves de la Comisión Europea, que impuso dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por favorecer sus propios servicios en el motor de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen gratuitamente a los usuarios sobre ofertas más baratas fuera de Google Play.

El Ejecutivo comunitario considera que la compañía inflingió la Ley de Mercados Digitales, que regula la competencia entre las grandes tecnológicas en la Unión Europea, y, además de la sanción económica, le ha dado un plazo de 60 días para poner fin a estas prácticas.

La Administración de Trump criticó reiteradamente las regulaciones europeas que limitan la actividad de las grandes tecnológicas estadounidenses, al considerar que constituyen prácticas comerciales desleales y que también atentan contra la libertad de expresión en las redes sociales.

En su mensaje, Trump afirmó que la UE ha "vuelto a las andadas" tras haber impuesto anteriormente multas a Apple, Meta, Amazon y a la propia Google.

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