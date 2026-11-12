Al menos ocho personas murieron por el derrumbe de un edificio de tres pisos ocurrido la tarde del miércoles en el distrito de Brooklyn, en Nueva York.

Durante todo este jueves, "en condiciones extremadamente peligrosas", rescatistas trabajaron para localizar sobrevivientes bajo los escombros, señaló el alcalde Zohran Mamdani.

El número de heridos por el desastre se sitúa en 19, y al menos siete de ellos son menores.

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, afirmó en una rueda de prensa que el proceso será "largo", aunque más de 250 personas, además de una brigada canina, participan en las labores.

LEER ARTICULO COMPLETO