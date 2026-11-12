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Así partió la alfombra roja de los Grammy Latinos en Las Vegas

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Aunque se enfocan en el mundo de la música, la alfombra roja de los premios Grammy Latinos partió con el desfile principalmente de personalidades de las redes sociales.

La ceremonia, la 27ª de la historia, tiene como escenario el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos.

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