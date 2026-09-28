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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Relaciones Exteriores

Trump ofreció a Xi comprar armas estadounidenses, según embajador

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Tras los dichos de David Perdue, fuentes del Departamento de Estado relevaron que la ley prohíbe la venta de armamento al gigante asiático.

Desde Pekín, Guo Jiakun, vocero del Ministerio chino de Exteriores, no quiso opinar sobre las palabras del diplomático estadounidense.

Trump ofreció a Xi comprar armas estadounidenses, según embajador
 EFE (archivo)

La supuesta propuesta llama la atención por la profunda rivalidad estratégica que mantienen ambas potencias en el plano militar.

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El embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, afirmó que el presidente de su país, Donald Trump, preguntó a su homólogo chino, Xi Jinping, si Pekín querría comprar armas estadounidenses, algo que el Departamento de Estado del país norteamericano descartó de inmediato al recordar que la ley lo prohíbe.

"Trump sigue diciendo 'nosotros vendemos armas a otros países del mundo' (...) de hecho en un momento dado le preguntó a Xi si le gustaría comprar algunas", aseguró Perdue durante una entrevista este domingo con la cadena estadounidense Fox News en relación con la visita de Estado que llevó al mandatario chino a Washington la semana pasada.

Tras las declaraciones de Perdue, que no precisó cuándo planteó Trump la cuestión ni la respuesta de Xi, varios medios han citado fuentes anónimas del Departamento de Estado que aseguran que "la ley estadounidense prohíbe la venta de armas a China y no hay ninguna oferta ni plan para vender armas a China".

La supuesta propuesta llama la atención por la profunda rivalidad estratégica que mantienen ambas potencias en el plano militar, además de en otros como el tecnológico o el comercial.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, EE.UU. no vende armas convencionales a Pekín hace más de tres décadas, y ha dedicado buena parte de ese tiempo a construir su postura militar en torno a la disuasión del Ejército chino, no a su suministro.

China no confirmó la versión de Perdue

Este lunes, Guo Jiakun, vocero del Ministerio chino de Exteriores, se limitó a señalar que "China ha reforzado siempre su capacidad de defensa nacional en función de sus necesidades".

Pekín "se dedica a salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales", complementó el portavoz, sin opinar sobre las palabras del diplomático.

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