Miles de personas se han congregado -decenas de ellas con carpas- en la Puerta del Sol de Madrid, para protestar por el desalojo de una anciana de 87 años que tuvo que abandonar el departamento en el que vivió durante 70 luego de que su edificio fuera comprado por un "fondo buitre".

El caso ha provocado conmoción política y social, y hay un intenso clamor ciudadano en demanda de medidas efectivas para hacer frente a la crisis de la vivienda -escasez y altos precios-, que golpea a toda la sociedad pero desmoraliza especialmente a los jóvenes.

Más de 300 mil personas se manifestaron este fin de semana en las calles de Madrid bajo el lema "Ni una Maricarmen más", solidarizando con la anciana afectada, María del Carmen Abascal, quien se encuentra hospitalizada.

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