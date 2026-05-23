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Miles de personas se reunieron en Madrid para pedir la renuncia de Pedro Sánchez
Miles de personas se manifestaron este sábado en Madrid para exigir la renuncia del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones anticipadas, en una jornada que terminó con tres detenidos y siete agentes con lesiones leves.
La movilización fue convocada por Sociedad Civil Española -integrada por unas 150 asociaciones vinculadas a la derecha y centroderecha- y contó con el apoyo del conservador Partido Popular (PP) y de Vox. La marcha estuvo encabezada por una pancarta con la frase: "Contra la corrupción y la traición - Sánchez dimisión".
La convocatoria reunió a unas 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, y a 120.000 de acuerdo con los organizadores. Durante el recorrido se escucharon consignas como "Pedro Sánchez, dimisión" y "No es un Gobierno, es una mafia".
La manifestación llegó la misma semana que el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez-Zapatero fue imputado en un caso de tráfico de influencias para el rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra.
Al finalizar la protesta, un grupo intentó acercarse al Palacio de la Moncloa -residencia oficial del presidente del Gobierno-, lo que obligó a restringir el tránsito en calles cercanas y en una carretera próxima. La situación derivó en incidentes y la Policía Nacional intervino para dispersar a los asistentes.
Entre los participantes también se observaron banderas españolas y consignas contra la inmigración, además de mensajes ofensivos dirigidos contra Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
A la marcha asistieron dirigentes del PP y de Vox. La senadora popular Alicia García afirmó que los ciudadanos"basta ya" de despertarse cada día con una "nueva trama de corrupción" que, a su juicio, tienen "en el centro" al mandatario español.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó que "España se encuentra secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo" a los ciudadanos y "promoviendo una invasión migratoria".