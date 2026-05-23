Miles de personas se manifestaron este sábado en Madrid para exigir la renuncia del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones anticipadas, en una jornada que terminó con tres detenidos y siete agentes con lesiones leves.

La movilización fue convocada por Sociedad Civil Española -integrada por unas 150 asociaciones vinculadas a la derecha y centroderecha- y contó con el apoyo del conservador Partido Popular (PP) y de Vox. La marcha estuvo encabezada por una pancarta con la frase: "Contra la corrupción y la traición - Sánchez dimisión".

La convocatoria reunió a unas 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, y a 120.000 de acuerdo con los organizadores. Durante el recorrido se escucharon consignas como "Pedro Sánchez, dimisión" y "No es un Gobierno, es una mafia".

La manifestación llegó la misma semana que el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez-Zapatero fue imputado en un caso de tráfico de influencias para el rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra.

Al finalizar la protesta, un grupo intentó acercarse al Palacio de la Moncloa -residencia oficial del presidente del Gobierno-, lo que obligó a restringir el tránsito en calles cercanas y en una carretera próxima. La situación derivó en incidentes y la Policía Nacional intervino para dispersar a los asistentes.

Entre los participantes también se observaron banderas españolas y consignas contra la inmigración, además de mensajes ofensivos dirigidos contra Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

A la marcha asistieron dirigentes del PP y de Vox. La senadora popular Alicia García afirmó que los ciudadanos"basta ya" de despertarse cada día con una "nueva trama de corrupción" que, a su juicio, tienen "en el centro" al mandatario español.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó que "España se encuentra secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo" a los ciudadanos y "promoviendo una invasión migratoria".

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