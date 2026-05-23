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Autoridades monitorean corte de agua en ocho comunas de Santiago

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Personal de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS) se desplegó este sábado para monitorear el megacorte de agua programado para este fin de semana en ocho comunas de Santiago.

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