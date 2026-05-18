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La familia Luksic recibió este lunes el X Premio Enrique V. Iglesias de la mano del rey de España, Felipe VI, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y su contribución al fortalecimiento de las relaciones económicas y empresariales en el ámbito iberoamericano.
Como informó la casa real española, el monarca agradeció a este grupo empresarial familiar chileno su contribución al objetivo de que Iberoamérica ejerza un liderazgo "positivo en el mundo" y pueda "gozar de estabilidad, bienestar y esperanza".
El jurado otorgó el galardón en 2024 a la familia Luksic por su enorme trayectoria empresarial en Chile, donde tiene participación en los sectores de minería, banca, transporte, bebidas, manufactura y energía, y su compromiso social filantrópico a través de la Fundación Luksic, que tienen impacto en miles de personas anualmente.