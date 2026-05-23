Activistas chilenos de la Flotilla a Gaza: "Pensamos que no íbamos a volver"
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Los cuatro ciudadanos chilenos que integraron la Flotilla Global Sumud con destino a la Franja de Gaza arribaron esta mañana a Santiago, luego de ser interceptados por Israel durante esta semana en aguas internacionales próximas a Chipre.
La delegación chilena estaba compuesta por Carolina Eltit, Claudio Caiozzi, Víctor Chanfreau e Ignacio Ladrón de Guevara, quienes fueron liberados por Israel y trasladados en vuelos hasta Turquía.
"En minutos pensamos que no íbamos a volver. Vivimos una estructura muy fuerte", señaló Eltit tras el arribo. Asimismo, denunciaron un trato "deshumanizante" y violento por parte del Estado judío en contra de los 190 activistas detenidos con los que fueron privados de libertad.
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